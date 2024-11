"Me están llegando comentarios sobre esta persona, asegurando que yo le he dicho que Claudia no me permitía llevarme bien con ella", comienza el escrito publicado en sus stories de Instagram. "No debería ni desmentir este tipo de cosas, pero Claudia jamás haría algo así, y mucho menos le diría eso a una persona con la que nos llevamos matando desde el principio", lamenta el joven. "Basta ya, por favor", ha pedido. "Si no me llevo bien con ella, es por todo lo que dijo de Claudia y de mí desde un principio", remarca en referencia a Sheila. "Y no solo sufrimos ella y yo, también nuestras familias".