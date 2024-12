La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha contado a la influencer cosas que nadie sabe de su relación con Suso Álvarez

La exconcursante de 'Supervivientes' le ha dado esos datos a Adara Molinero durante una de las pausas publicitarias de 'El Debate de Gran Hermano'

Suso Álvarez se viste por primera vez de novio y Marieta reacciona

Suso Álvarez y Marieta sorprendieron a todo el mundo al anunciar que eran novios a finales de julio, porque hacía poco más de un mes que ella había terminado su experiencia en Honduras como concursante de 'Supervivientes'. Ahora, cuatro meses después de aquel sorprendente anuncio, los colaboradores conviven en un piso en Madrid junto a sus mascotas y comparten mucho sobre su relación en sus redes sociales.

Aunque hay cosas que no han contado y que Adara Molinero quería saber, por lo que le ha pedido a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que le contase en una pausa publicitaria de 'El Debate de Gran Hermano' dos cosas que nadie supiera acerca de su relación. La ilicitana no ha tenido problema en sincerarse con su compañera y le ha revelado un aspecto bonito de su chico y otro menos positivo, dejando alucinada a la hija de Elena Rodríguez.

"Suso es muy perezoso con las cosas de casa y tengo que ir detrás de él, hasta he tenido que montar el árbol de Navidad sola", ha sido la primera confesión de Marieta, que ha dejado muy sorprendida a la ganadora de 'GH VIP 7': "Me has dejado shocked, eh". "Sí, él me acompañó a comprar las bolas solamente", confirmaba la exnovia de Álex Girona.

"La segunda cosa es muy bonita y es la forma en la que me despierta por las mañanas. Él sale a pasear a los perros, entonces yo le mando un WhatsApp y le digo: '¿Dónde están mis besos?'. Entonces él sube, yo me hago la dormida y me despierta a besitos todas las mañanas", ha sido la segunda confesión de la amiga de María Aguilar. "¡Qué bonito!", se emocionaba su interlocutora, que ha tenido una reacción totalmente diferente a la de los usuarios de TikTok que se han topado con el vídeo en la cuenta de la influencer.