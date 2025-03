Pelayo y Gal se conocieron en una fiesta en septiembre de 2023 en Londres, tal y como contó el estilista de 'Cámbiame' en una entrevista en la revista 'Lecturas': "Fui a la Semana de la Moda y estaba super triste porque Andy y yo lo acabábamos de dejar. Llamé a mi ex, Mark, y le pregunté dónde ir. ¡Mi exnovio fue el que me mandó a la fiesta en la que conocí a Gal! Sin esa fiesta no hubiera cruzado la mirada con el morenazo que estaba en la barra pidiendo algo".