La presentadora y colaboradora de televisión siempre se ha caracterizado por su total naturalidad y no tener secretos con sus seguidores. A ellos les ha confesado sus miedos a la hora de hacer frente a pruebas médicas, todo lo relativo a su operación y recuperación de espalda y sus problemas de salud intestinal. Lo que no se imaginaba es lo que ha contado ahora y que la tiene todavía en alerta después de pasar por el hospital .

Pero el verse especialmente vulnerable y experimentar unos serios mareos han sido las razones que han obligado a Nagore Robles a acudir al hospital con carácter de urgencia. "No me había sentido así jamás" , ha escrito la natural de Basauri, de 41 años. Una sensación muy angustiosa para la que su médico le ha dado una respuesta, aunque ella todavía no se encuentre del todo bien, tal como demuestra la imagen que ha compartido en la que se le ve una fuerte reacción alérgica en el pecho .

"La doctora me dijo que tenía vértigo posicional paroxístico benigno y me dieron en vena unos cuantos medicamentos que me dejaron KO", ha explicado la novia de Carla Flila. Sin embargo, tras este diagnóstico Nagore Robles admite que todavía no se encuentra del todo bien. Tras indicar que sigue "bastante floja" después de la medicación, la exconcursante de 'GH' se ha encontrado con una fuerte reacción alérgica en el pecho.