Lo que no dudaba Terelu era en subirse al helicóptero, aunque no muy segura de si iba a tirarse o no. "Tengo dificultades que me impiden nadar como a una persona normal ", explicaba ella y el presentador apuntaba algo: "Pese a todo has decidido sumarte a esta aventura".

"Me pinchan y no me lo creo. Si todavía está en Honduras", decía Jorge Javier la primera vez que conectaba con Terelu en directo al comienzo de la gala. Y el presentador le lanzaba una pregunta: "¿Hace mucho que no pescas?" "Y que no me pescan no te digo", respondía ella, lo que provocaba las risas de Jorge Javier: "Has ido al lugar ideal para encontrar el amor".