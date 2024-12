Por esta decisión la influencer tuvo que vivir al principio una serie de situaciones incómodas que ha detallado sin ningún tipo de reparo. "Fue por las circunstancias, nos mudamos cuando todavía no había terminado la reforma porque no cumplieron con los plazos y yo me tenía que ir del piso en el que estaba. El día que yo llego con la mudanza había ocho personas y nos vimos aquí solo con un baño, no había lavabo, no había fregadero porque se había roto la encimera. Nos lavábamos los dientes en la ducha ", ha explicado.

"Me dijeron que era muy difícil elegir bien la estructura interna del armario y está todo mal", ha contado. Las cosas no están tal y como ella había pensado y no es práctico, tal y como está todo organizado. "No tiene sentido tener los abrigos al fondo de la habitación. Mis vestidos largos hechos un 'gurruño' porque no tengo espacio para que cuelguen. No me caben bien las camisetas y lo mismo me pasa con los bolsos que están unos encima de otros y para mí era algo importante", son sus principales quejas. Su resumen es contundente: "Mi vestidor lo tiraría abajo y lo volvería hacer de nuevo".