Anna Ferrer Padilla, entre lágrimas, celebra un día muy importante para su madre Paz Padilla

"Me escapo antes de clase. Voy a coger un tren para Cádiz porque hoy es un día muy especial para mi madre y, por tanto también para mí, que no me lo voy a perder", ha comenzado diciendo a sus seguidores la influencer. Detrás de este viaje exprés está un reconocimiento y homenaje a Paz Padilla por su carrera y por llevar siempre en la boca a la ciudad que la vio nacer.