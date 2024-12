El exconcursante de 'GH DÚO' ha hablado de sus estudios universitarios para contestar a sus haters

Keroseno ha sacado pruebas de que es licenciado: la impactante fotografía de su orla

Del suicidio de su madre a sus polémicos shows en vivo: la vida de Finito y Keroseno antes de GH Dúo

Keroseno se ha cansado de escuchar especulaciones y ha explicado finalmente qué ha estudiado a sus 'followers' para callar algunas bocas. El concursante, que participó junto a su hermano Finito en 'GH DÚO', ha descubierto a sus seguidores una parte de su vida privada y ha mostrado una foto del pasado que ha dejado a todos muy impresionados.

El humorista y creador de contenido se ha puesto serio a la hora de defender de aquellos que dicen que "¿por qué va de periodista si no le quieren en ningún lado?" a lo que Keroseno ha dado una contundente respuesta acompañada de material gráfico.

"Keroseno te lo cuenta. No es que vaya de periodista. Es que lo soy y aquí está la parte de mi orla en la que aparezco", ha justificado el exconcursante de 'GH DÚO' con la fotografía de su promoción en la carrera como licenciado en Periodismo.

El hermano de Finito, aunque molesto por los comentarios que ha tenido que leer acerca de este tema, no ha perdido el humor a la hora de dar esta información sobre él para que le conozcan mejor sus seguidores. "Me gradué en 2019, si quieres te paso también el número de matrícula, cuántas matrículas de honor tuve", son las irónicas palabras con la que ha respondido a los que no le creen.

Dispuesto a hablar y a compartir más de él de lo que acostumbra ante estas acusaciones, el exconcursante de 'GH DÚO' ha sido contundente con la frase que ha tenido que escuchar de que "nadie le quiere". Sin alterarse lo más mínimo, Keroseno ha seguido con su réplica indicando que nunca ha necesitado que le quieran en ningún lado para dar su opinión.

"La mayoría de proyectos que he sacado adelante han sido míos propios hechos por mí junto a mi hermano Finito y, después, pues donde me han querido y he querido y me he sentido cómoda para estar ahí he estado. Distintos formatos", ha contado en relación a sus apariciones en televisión.