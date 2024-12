Luitingo, sobre su infancia: "Me he criado con Isabel Pantoja y Chiquetete"

Luitingo recuerda su bonita infancia en el barrio de El Tardón, en Triana

El novio de Jessica Bueno confiesa haberse criado junto a la abuela paterna de Fran Rivera

Luitingo comparte su dura realidad como músico: "Pienso que la gente se aburre con mis canciones"

Luitingo se sincera sobre su infancia y confiesa haberse criado con Isabel Pantoja, Chiquetete y otros grandes de la música flamenca. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha vuelto a su Sevilla natal junto a Jessica Bueno, donde se ha instalado con sus hijos tras una temporada viviendo con ellos en Bilbao.

Desde allí, el cantante de Triana revisita su infancia tras el lanzamiento de su último sencillo, un tema que ha escrito y dedicado a Jessica Bueno para levantarle el ánimo por todo lo que ha vivido con Jota Peleteiro en el último año.

José Luis Romero Magro, verdadero nombre del cantante de que pone voz a la banda sonora de Operación Camarón, procede de una humilde familia de artistas. Y aunque su abuela "se ganaba la vida en la calle cantando por fandangos" que "quitaban el sentido", él es realmente el primero que se dedica 100% de manera profesional a la música.

"Me he criado en lo flamenco, me he criado en tol arte del mundo", cuenta en una entrevista a 'Sevilla actualidad' el natural de El Tardón, uno de los cinco barrios en los que se divide el distrito de Triana. Precisamente allí, nacieron y han vivido algunas de las grandes figuras de la música española. Isabel Pantoja o su primo Chiquetete, fueron vecinos de Luitingo y estuvieron en su casa en numerosas ocasiones.

Curiosa cuando menos esta confesión sobre la que fuera su vecina de barrio en El Tardón, pues a día de hoy la tonadillera es la abuela paterna del primogénito de su novia, Jessica Bueno.

El de Secreto a voces les conoce no solo por haberlos escuchado desde niño, sino porque compartió calle y creció junto a ellos y compartió grandes momentos. "Nací en El Tardón. Me he criado con Isabel Pantoja, Lole y Manuel, la familia Montoya, Chiquetete... Mi avenida era una locura. Yo iba a comprar chuches con la bici y me encontraba a La familia Montoya cantando por bulerías en una esquina, luego te ibas y te encontrabas a Chiquetete en la peña de no sé donde también cantando...", cuenta en la citada entrevista.

Pero no solo eso, el novio de Jessica Bueno tuvo la oportunidad de conocer en profundidad a muchos de ellos gracias a su padre, el humorista Sele de Triana, que fue presentador de la gira 'Andalucía Turismo'. Luis tuvo la suerte de irse de gira con él y conocer a grandes artistas, como al padre de Alma Bollo y Manuel Cortés, al que visitaba en su camerino para pedirle en privado que le cantara temas como el de Esa cobardía. "Era el más pesado del mundo", dice entre risas recordando su insistencia.

Gracias precisamente a su progenitor, estos mismos artistas llenaron su casa de música flamenca y grandes recuerdos. "Cuando no estaba Chiquetete, había gente de los Cantores de Híspalis. Cuando no estaban ellos había gente de Salmarina y cuando no, estaba Falete", asegura mientras recuerda con una sonrisa el "musical" y "bonito ambiente" en el que ha crecido.