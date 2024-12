El Carlo Costanzia que vimos el año pasado en 'De Viernes' se encontraba en privación de libertad por sus delitos . En estas Navidades el yerno de Terelu Campos ha cumplido con la Justicia y ahora en su vida no hay más barrotes que los de la cuna de su hijo recién nacido. Si hace doce meses tenía que estar pendiente de llegar a la hora adecuada al centro de reinserción, ahora el reloj solo le marca las tomas de biberón de su primogénito. Un cambio, sin duda alguna, a mejor.

La situación sentimental de Costanzia también ha variado considerablemente. El año pasado por estas fechas estaba a la gresca con su ex novia, la modelo de origen dominicano Jeimy Báez. Ahora vive en una nube de algodón constante gracias a la hija de Terelu Campos, a la que conocería precisamente a raíz de sus intervenciones televisivas y con la que empezó a salir prácticamente después de su primer paso por '¡De viernes!'. Una semana más tarde, fueron pillados besándose.

Su vinculación con la nieta de María Teresa Campos no solo le ha proporcionado a Carlo estabilidad sentimental, también inmobiliaria . El último año de soltería del italo-español aconteció en un bajo alquilado en el barrio de Vallecas , en el cinturón obrero de Madrid. Pero aquello se acabó: ahora pisa "zona noble". La pareja vive en Aravaca , una de las áreas más exclusivas de Madrid. Carlo ha cambiado sus exiguos 60 metros cuadrados de su antigua guarida por un coqueto apartamento con terraza, vestidor, piscina comunitaria y pádel.

Tras su polémica entrevista en ‘De Viernes’ el hijo de Mar Flores se encargó de repetir por activa y por pasiva que no era un personaje del corazón: él era un respetabilísimo actor. Si había acudido al programa de Santi Acosta y Bea Archidona era tan solo para ofrecer un testimonio pero que no quería vincularse con el mundo de las exclusivas. En la actualidad parece haber cambiado de parecer y no solo ha posado para anunciar su paternidad en la revista de cabecera de su madre y su suegra, sino que también parece postularse para formar parte del elenco de la próxima edición de ‘Supervivientes’.