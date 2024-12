Bárbara Rey se ha pronunciado sobre las famosas fotos del rey Juan Carlos I y ella besándose. Unas fotos que fueron reveladas y entregadas a una revista por su hijo Ángel Cristo y que, según ha dicho la vedette en este tercer especial de '¡De viernes!', fueron tomadas por nada más y nada menos que su hermano. Así es. "Si mi hijo hubiera hecho las fotos, tampoco tendría la menor importancia. Son unas fotografías normales donde yo estoy haciendo una paella y me estoy dando un beso con una persona con la que tengo una relación" , comenzaba diciendo Bárbara Rey.

Además, la invitada le echaba en cara que su hijo haya estado muchísimas veces en su casa con su hijo y su mujer. "Me habéis querido tachar como que mi hijo ha hecho cosas que son deleznables. Tenía que ser verdad y un buen hijo no hace eso con una madre. No las ha hecho, las ha hecho mi hermano y punto", confesaba Bárbara Rey. Hay que recordar que Salvador, hermano de Bárbara Rey, falleció el pasado 24 de noviembre de 2023.