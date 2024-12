Bárbara Rey, sobre su hijo Ángel Cristo: "Pretende dar a entender cosas que no tienen nada que ver con la realidad"

La vedette se pronuncia sobre la boda de su hijo y sobre su nuera Ana Herminia

Bárbara Rey rompió su silencio y contó su verdad siendo más clara que nunca en 'Bárbara Rey, mi verdad', pero todavía le quedaba mucho por contar. La que fuera vedette ha ofrecido otra entrevista a Santi Acosta, centrada en el gran dolor que ha padecido tras haberse sentido traicionada por su propio hijo, Ángel Cristo Jr: "Todavía no me puedo creer que todo eso haya salido de la boca de mi hijo".

La que fuera vedette quería desmentir muchas de las afirmaciones que ha hecho su hijo en los últimos meses: “Yo tendría que estar loca para poner orfidal en el biberón a mi hijo, puedes matar a un niño dándole cualquier cosa siendo pequeño. Es de una maldad infinita querer hacer ver a la gente que soy una mala persona, es como si yo hubiera un bicho, un ser totalmente despreciable y que no tengo escrúpulos”

“Estando conmigo nunca ha tomado ningún medicamento, lo he llevado al psicólogo en alguna ocasión cuando era pequeño, tenía mucho miedo a dormir solo, tenía problemas de algunas veces que se hacía pis en la cama hasta muy mayor. Empieza a tomar medicación cuando es mayor y me entero por él, se le altera mucho el carácter y es una de las formas de que él esté más relajado y tranquilo”, quería dejar claro, que no entiende que la imagen que ha dado de ella: "¿Cómo puedes llamar a tu madre maltratadora? Es lo más fuerte que yo he escuchado de mi hijo, ¿dónde está el maltrato?

Del que incluso llegaba a reconocer que le ha hecho "sentir miedo": "Hubo un momento que era imposible vivir con él, hubo como quince o veinte días que yo no iba por casa, le dije que se fuera. Espero que nunca me obligue a contar por qué, algunas veces he estado en mi habitación encerrada y otras veces en la calle". Algo de lo que prefería no dar más detalles: "Es mi hijo, por favor".

Como también quería dejar claro que no ha cargado de responsabilidad en ningún momento a su hijo, como él mismo ha afirmado: "Eso es mentira. Son cosas que están en su cabeza, no dudo que incluso se lo crea, me gustaría saber qué puede hacer un niño con esa edad de obligaciones. Que me ayude con el jardín de mi casa, pues sí, lo siento mucho por él si se hizo daño en los riñones ayudándome a plantar unos geranios”.

Bárbara Rey, a su hijo: "Es indigno lo que estás haciendo con tu madre"

Al que hablaba directamente mirando a cámara: “Es indigno lo que estás haciendo con tu madre, si yo fuera tan malvada como tú no sabes la cantidad de barbaridades que podría decir y son ciertas, no mentiras como las que tú has dicho".

El que ha asegurado que tenía que darle largos masajes, algo que la vedette asegura que no es real: “No sé qué pretende con eso, pretende dar a entender cosas que no tienen nada que ver con la realidad... me parece tan triste que un hijo diga eso, que le produce rechazo la piel de la mujer que le ha dado la vida. Es de una maldad infinita”.

Habla de la boda de su hijo y Ana Herminia

"Yo le hubiera hecho una boda mucho más bonita, pero qué vamos a hacer...", se pronunciaba Bárbara sobre la boda de su hijo con Ana Herminia, a la que no estuvo invitada. Mujer con la que se casó de la que también tenía algo que decir: "No tengo ninguna nuera ahora mismo, la familia es otra cosa distinta, hay unión, respeto y en este caso eso no existe. Yo no tengo nada con esta señora, solo se que la he tratado muy bien".