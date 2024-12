Después de abrirse en canal contando cómo se sintió al enterarse de la enfermedad de su madre, el madrileño ha contado otro duro recuerdo para él. "En las navidades lo pasaba muy mal", confiesa Rodri visiblemente emocionado. Mientras veía a otros niños disfrutar de esas fechas, sintió, desde muy pequeño, que su experiencia no se parecía en nada a la de ellos. "Veía a otros niños y no eran como yo", explica, y comparte con la psicóloga su experiencia con esta festividad, cargada para él de recuerdos tristes que aún no ha conseguido superar. En su casa, las celebraciones eran muy distintas a las que veía en la casa de los demás y eso convirtió las navidades en una amarga época para el influencer: "Estaba solo con mi madre, no solía venir gente, no había ni cena".