Sin ningún tipo de reparo, Rodri Fuertes ha mirado a los ojos a la que fuera su pareja para disculparse por el daño que le ocasionó durante su relación . A pesar de los nervios de ambos por enfrentarse a una conversación que jamás han tenido, después de que Bea sacase a la luz el motivo de su ruptura , el que fuera concursante de ‘GH’ admite sus errores : “Te hice daño, era muy difícil de gestionar todo, no era una pareja normal”.

El influencer, que he hablado del choque emocional que tuvo durante su relación con la ex concursante de ‘Supervivientes', ha querido recordar también los buenos momentos que hubo en su romance, a pesar de que al final, él fuese “un poco malo”. “Me quedo con los recuerdos bonitos que tuvimos, me lo pasé muy bien en esa época’, confiesa Rodri cinco años después de poner punto final a su historia de amor.