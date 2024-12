Emilio Aragón, actor de ‘Médico de Familia’ entre otras cosas, fue una de las caras más conocidas de la televisión en los años 90. Empezó su carrera con su padre Miliki , pero su personalidad y su saber hacer le mantuvieron en lo más alto durante muchos años no solo como actor, también como músico, pero sobre todo como presentador.

El pasado mes de septiembre, Emilio Aragón, tenía de nuevo una cita sobre los escenarios, no dudo en sorprender a su hijo, Nacho, el día de su boda con una actuación de lo más familiar.

Cuando se retiró de la televisión decidió explorar nuevas metas y pasiones, como volver a la música , algo que siempre ha llevado en la sangre y le ha hecho y hace, muy feliz. "El piano ha sido mi novia que en algún momento abandoné y me esperó", ha asegurado el actor, revelando su reencuentro con este instrumento y su dedicación a estudiar obras clásicas, cumpliendo así una promesa a su padre, Miliki.

El actor tiene muy claro que siempre es buen momento para aprender algo nuevo, desde los ojos de un niño. “Eso no se puede perder, no se debe perder. Yo creo que, en ningún ámbito de la vida, pero sobre todo en la creatividad (…) Hace diez días me compré un clarinete. Tengo ganas de aprender a tocar para tocar Swing y Dixie”.