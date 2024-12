Pero los retoques estéticos no se han quedado ahí y es que la futura concursante de la tercera edición de 'GH DÚO', que comienza el próximo jueves 2 de enero y que le hará convivir en la casa de Guadalix de la Sierra de nuevo con su marido, Javier Mouzo, y con Maica Benedicto, ha decidido confiar de nuevo en la clínica que le ha hecho la última rinoplastia para cambiar más cosas de su rostro .

Lo ha comunicado ella misma en su perfil de Instagram, en el que ha explicado que se ha realizado una serie de retoques para eliminar las líneas de expresión . "No duele nada y el trato maravilloso", ha comentado la cantante de 39 años, que considera que ha quedado "perfecta" tras este nuevo retoque estético que suele realizarse con ácido hialurónico y que oscila los 300 euros.

Su marido no le ha dejado ningún comentario pero sí que le ha dado 'me gusta' a su publicación. También ha compartido una instantánea en sus stories en la que muestra que ha acompañado a la artista desde Galicia hasta Madrid para que ella se sometiera a este retoque y ha manifestado que le encanta compartir tiempo con la madre de su hija Claudia, que es la única hija de él y la tercera de ella, que tiene dos hijos mayores, Elizabeth y Alejandro, con los que no tiene buena relación.