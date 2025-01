Qué fue de Sindi Arcos, la agricultora de 'GH 12+1' que rompió con su novio en directo

Su forma de ser no dejó indiferente a nadie. Desde la primera vez que la vimos en la gala de estreno de la edición, supimos que su paso por la casa iba a ser largo e intenso. Extrovertida, espontánea y con un punto de inocencia, así se mostraba la de Sevilla que consiguió integrarse perfectamente en la casa y meterse a la audiencia en el bolsillo durante los 123 días que convivió en la casa de Guadalix.

Sindi no se dejaba nada en el tintero y cualquier cosa que pensaba lo decía sin tapujos, al igual que sus sentimientos. Su relación con Pepe Flores, quien se convirtió en el ganador de la edición, fue creciendo a pasos agigantados y algunos pensaron fuera de la casa que podía haber algo más entre ellos, como fue el caso de Sergio, el novio de Sindi. Tras ver imágenes que no le gustaron ni un pelo, el programa decidió que Sergio subiera a la casa para hablar con Sindi en persona, ambos protagonizaron en el confesionario un intenso momento en directo donde se produjo su inevitable ruptura. Aún así, Sindi no dejó que aquello afectara a su concurso, y decidió seguir en Guadalix luchando por el maletín, a pesar de que Sergio también se convirtió en concursante, quedándose a las puertas de la final como quinta finalista. Sergio fue expulsado tras convivir 25 días.