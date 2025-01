Maica Benedicto decidió salvarse a sí misma y subir a Sergio Aguilera, lo que desbarató la estrategia original, aunque fue una decisión comprensible

Manuel Cortés ha mostrado ser un concursante poco activo y aburrido, en contraste con la agilidad de Miguel Frigenti

Había muchas ganas de que hiciesen una buena estrategia, tal como habían planeado. A pesar de las dificultades, lograron ajustarla a última hora y todo salió a pedir de boca. El hecho de que no hubiera prueba de inmunidad hacía pensar que nada echaría por tierra un plan tan bien pensado y ejecutado, pero sonó el teléfono y se abalanzó Maica Benedicto a por él. Lo siguiente no estaba en el guion y lo desmontó todo, aunque no la culparía porque hizo lo que debía. Podía salvar a un nominado y meter a otro. Como para resistir la tentación de salvarse a sí mismo. Además, acertó sacando a la palestra a Sergio Aguilera, que no parece suscitar mucho voto negativo.

Del plan ideado por Miguel Frigenti he hablado ya varias veces. En resumen, consistía en quedar nominados todos los miembros de su grupo (desde anoche solamente cuatro por el abandono de Javier) contra un solo concursante del otro grupo. No lo tuvieron fácil porque al idear la estrategia ignoraban que no contarían con Javier Mouzo y, por consiguiente, Miguel Frigenti y Romina Malaspina formarían nuevo dúo. Tampoco podían prever que. tras una votación exprés, el camión de la mudanza se llevaría al menos votado en positivo y el siguiente quedaría nominado de forma directa. Con todo, lograron ajustar la estrategia y todo salió bien. Pero, no contaban con la llamada de teléfono.

Al ser solo dos dúos (Miguel Frigenti con Romina Malaspina y Maica Benedicto con Óscar Landa) bastaba con que se dieran entre sí los tres puntos y el punto solitario lo dieran a dos rivales distintos. En el plan original debían dárselo al mismo porque el plan era no dividir el voto, empezando por ellos. Pero al saber que estaría nominado Dani Santos o Jeimy Báez (los dos menos votados en positivo para que se los llevara la furgoneta que transporta muebles) ya tenían el rival, no elegido en este caso por ellos.

No era fácil adaptar la estrategia a las circunstancias y lo hicieron a la perfección

La estrategia preveía que quedasen nominados todos los conocidos contra solo un famoso, y eso fue exactamente lo que sucedió en un principio. Merece que se le dé la enhorabuena a Frigenti porque esta forma de jugar es genuina de Gran Hermano, solo reservada a los mejores concursantes, una élite muy reducida. Lograron quedar ellos cuatro con Dani para forzar que salga el arquitecto, al no dividirse el voto en su caso. Dudé de que tuvieran los reflejos suficientes para adaptar la estrategia a las circunstancias, pero lograron hacerlo. También consiguieron que ambos dúos cumplieran lo pactado sin error de ningún tipo.

Espero que Maica no se equivoque y achaque su decisión final a un error. Estoy seguro de que se lo hizo conscientemente, e insisto en que no se le puede reprochar, a pesar de que desmontase a última hora una estrategia tan cuidada. Si llega a salvar a Dani para elegir a otro rival hubiera dejado una lista de nominados peor de la resultante inicialmente. No había mejor rival que Dani Santos si lo que se busca es el eslabón más débil de la cadena. Otra cosa es pensar en el morbo de cargarse de este modo a un rival difícil (Marieta, por ejemplo), pero si la estrategia ya era arriesgada de por sí, no parecía recomendable incrementar más ese riesgo.

Maica hizo bien salvándose

Maica hizo bien en descartar la salvación de Dani al ser es eslabón más débil, no en vano fue el segundo menos votado en positivo anoche. Y, como digo, hizo lo que debía salvándose ella porque lleva semanas saliendo a la palestra y no se puede dejar pasar una oportunidad como esa. Podríamos hablar de fallo si llega a elegir un concursante fuerte. Pero no lo hizo, aunque Sergio estuvo en el segundo grupo de cinco concursantes que se salvó de ser portado como una mesa de esa tienda de muebles sueca tan famosa. El agricultor es de esos concursantes que en positivo no tienen gran apoyo mientras es de los menos votados en negativo.

Así las cosas, Dani sigue siendo el principal candidato a ser el próximo expulsado después de ver anoche esa posibilidad bastante cerca. Sergio no le va a quitar muchos votos, y es de esperar que se divida el voto entre los miembros del antiguo club de los cinco, que son ya solamente cuatro. Por nada del mundo debe salir Frigenti, que se está marcando un concursazo de diez. Ya hemos visto que en el duelo con Manuel Cortés obtuvo tan solo un 32 % de los votos. Por otra parte, Maica se salvó de ir al duelo final, por lo que su porcentaje a tres estaría en torno al 20 %. Si no cambian las tornas, parece que Dani Santos puede estar a punto de vivir su semana extra en el concurso, como digo.

Manuel está bajo de revoluciones

Manuel Cortés sabe que ha hecho algo mal, pero a su ritmo puede tardar siglos en saber el qué. Y eso que es bastante sencillo: es el anticoncursante. No sabe bien dónde está si se duele que entre María Jesús Ruiz y le diga cuatro cosas sin perder las formas. Están ahí para que opinemos, les elogiemos o critiquemos. Si no lo soporta ¿por qué va? Pudo contestar, pero hubiera necesitado toda una gala para armar un discurso algo coherente. Que aprenda de Miguel Frigenti, que responde ágil y concreto. Escuchar a Manuel es más aburrido que ver una carrera de caracoles. Es como escuchar un audio a -1,5x. O no tan rápido.

Adverbio de lugar

La madrugada del miércoles al jueves se vivió un rato genuino de Gran Hermano. Hacía mucho que no lo disfrutaba tanto y he de decir que fue gracias a María Jesús Ruiz y Miguel Frigenti. Media hora después de que la ganadora del primer GH Dúo llamase “choni de cloaca” a Lucía Sánchez lo sabía media casa gracias a Miguel. A Maica le dio dolor de estómago al enterarse y cuando lo supo la interesada supo salir María Jesús de ese atolladero con facilidad pasmosa. Ella tiene una forma de recoger cable que solo lo parece, porque en realidad está estirando más del mismo. Cuando anoche Carlos Sobera recordaba que no solo dijo “choni”, sino que añadió “de cloaca”, remataba la lindeza aclarando: “Claro, adverbio de lugar”. Solté la carcajada.

Lo cierto es que, a diferencia de Lucía, María Jesús está cumpliendo su labor a la perfección y no para de decir verdades como templos, aunque con la poca diplomacia que le caracteriza. Mientras una repartía estopa su primera noche completa en la casa, la otra reprochaba casi llorando a Frigenti que analizando su concurso en GH Dúo dijera algo así como que “es tan mala que merece todos los cuernos que le han puesto”. Miguel se disculpó y se abrazaron después de que Lucía confesase haber precisado de ayuda psicológica para superar ciertas situaciones. Está bien que se cuenten estas cosas, pero yo prefiero ver a María Jesús diciéndole a María ‘la jerezana’ que su concurso se limita a la relación que tiene con José María Almoguera. Y repito, no vi a nadie quejarse cuando la propia Lucía o la madre de Adara entraron dando información del exterior. Sin embargo, ahora se quejan de María Jesús. Pero si solo está dando su opinión. ¿Qué es la de muchos? Vale, pero ella no tiene culpa.

Teatrillo, acto final

Vimos terminar el teatrillo entre Javier Mouso y Vanessa Bouza de la forma que se podía prever. El primero terminó saliendo de la casa coincidiendo con el día que su mujer y pareja de orquesta se inventaba una indescifrable ofensa para amenazar (por enésima vez) con la separación. Llámenme desconfiado, pero me parece que todo esto lo habían hablado antes, o Vanessa es tan viva para haber imaginado como acabaría la noche y estaba preparando otro ¡De viernes! No es la única que fuerza argumentos inverosímiles para ver si rasca algo, porque el tiempo pasa y estamos a nada de olvidarnos que hubo una concursante llamada Nerea u otro que era boxeador. Es ahora o nunca. Si digo la verdad, sospecho que va a ser nunca.

Observatorio de nominaciones

Si acertaban la palabra escrita en una plancha de metacrilato empleando solo la lengua conseguían repartir 2 y 6 puntos en lugar de 1 y 3. Así fueron estas nominaciones:

Maica y Óscar > María (2), Miguel y Romina (6)

Miguel y Romina > José María (1), Maica y Óscar (3)

Marieta y Sergio > Miguel y Romina (2), Maica y Óscar (6)

José María > Maica y Óscar (2), Miguel y Romina (6)

María > Maica y Óscar (1), Miguel y Romina (3)

Nominados provisionales: Maica Benedicto, Óscar Landa, Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Dani Santos. Como Maica levantó el teléfono en la recepción del hotel tenía el privilegio de salvar a uno de los nominados y meter a otro. Se salvó a ella misma y metió a Sergio. Por tanto, nominados definitivos: Óscar Landa, Miguel Frigenti, Romina Malaspina, Dani Santos y Sergio Aguilera.

