Ya una vez en el plató, el cantante consideró que su expulsión había sido, en parte, motivada por su rechazo a participar en distintos conflictos . "Algo debo de haber hecho mal. Creo que algunas veces, según el concurso, entrar en algunos conflictos te favorece y a mí esta vez no entrar tanto no me ha favorecido", expresó ante Carlos Sobera.

"No soy un especialista en realities. Me llegó la proposición en un momento de mi vida muy bueno. Vi una oportunidad para que se me conociera más y la verdad es que estoy muy agradecido. Yo he sido yo", añadió.