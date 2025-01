Viajero y amante del queso: así es Alberto Escarmiento, concursante de ‘Next Level Chef´

En el mundo de la cocina lo visual es fundamental, no solo las elaboraciones nos entran por los ojos, la capacidad de muchos infuencers de divulgar y difundir platos y elaboraciones es todo un vuelco al recetario tradicional y eso es precisamente lo que hace Alberto Escarmiento, concursante de ‘Next Level Chef’, que triunfa en redes sociales con sus recetas llenas de sabor y queso, mucho queso .

Millones de seguidores siguen los pasos del valenciano que no tiene pelos en la lengua, es algo criticón y presumido y comparte con todas sus dotes culinarias. A sus 19 años ha experimentado miles de recetas desde su cocina en las cuales todo sabe mejor con queso.

Ramen con queso, donuts con salmón y queso, tarta de queso en el microondas, sopas… sus recetas son fáciles de elaborar y cargadas de “quesarro” como él lo llama. Aunque su cocina no es precisamente la de un restaurante Estrella Michelín, recrea elaboraciones sabrosas con lo que tiene a mano.

No todo es gastronomía y redes sociales en la vida del concursante de ‘Next Level Chef’. El joven de 19 años empezó a estudiar Artes Escénicas, pero se dio cuenta que no era lo suyo y actualmente estudia Magisterio (aunque su verdadera pasión es la comida). El valenciano, que se considera presumido y algo criticón y admite que a veces habla cuando no debe es muy amigo de sus amigos y una persona muy familiar.