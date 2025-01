"Ya habéis visto el primer clip. Se me ha colado una fascista [ironiza] en el santuario, no sé cómo. Bromas aparte, han venido unos amigos a pasar unos días al santuario y lo hemos tenido en secreto porque querían estar tranquilos, ya están de vuelta en Madrid. Tengo vídeos y clips, el que he subido es suficiente para que sepáis que han estado aquí. Lo han pasado bien", dice Frank Cuesta en el vídeo.