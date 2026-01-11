Las autoridades continúan investigando el caso, aunque todo apunta a que "se precipitaron de forma voluntaria"

El joven de 20 años y la menor hallados muertos en Logroño mantendrían una relación

Compartir







LogroñoLa ciudad de Logroño sigue conmocionada tras el trágico hallazgo este sábado de un joven de 20 años y de una menor de 13 en un edifico en obras en la calle Marqués de Larios de la localidad.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en una nota, explicaba este sábado que se había iniciado la investigación sobre lo ocurrido, "si bien todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria". Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el trágico suceso.

PUEDE INTERESARTE Las cámaras de seguridad captaron la imagen del joven y la menor fallecidos en Logroño momentos antes de precipitarse al vacío

La familia de la menor denunció su desaparición horas antes del hallazgo

Según recoge el medio El País, la familia de la menor había denunciado su desaparición horas antes del trágico hallazgo. Según la denuncia de la familia, ambos se habían marchado juntos, posiblemente a un local en Lardero y no había vuelto.

PUEDE INTERESARTE El joven y la menor fallecidos en Logroño rompieron las vallas de seguridad del edificio con una furgoneta, subieron y se lanzaron juntos al vacío

Ambos mantendrían una relación

Al parecer, la menor, residente en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenía una relación con el joven, algo que no aprobaba su familia por la diferencia de edad entre ambos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Accedieron al edificio en obras tirando las vallas

El suceso se produjo a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos y contra cuyas vallas de protección, al parecer, se empotró una furgoneta.

Unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.

Teléfonos de ayuda

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.