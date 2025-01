El 2025 ha empezado con una celebración muy especial para la familia real británica. Este jueves 9 de enero la princesa Kate Middleton alcanza un año más de vida. En concreto 43, y pese a no ser una cifra redonda, sí es de lo más significativa. Se trata de su primer cumpleaños tras el cáncer . De ahí que este aniversario cobre especial relevancia.

Los Windsor no suelen organizar grandes fiestas por sus cumpleaños. Cada año, la princesa y su esposo el príncipe Guillermo se quedan en Norfolk para el cumpleaños de Kate y conmemoran esta fecha en su casa de Sandringham, Anmer Hall. Allí han permanecido durante la Navidad junto a sus hijos George, Charlotte y Louis y otros familiares. Sin embargo, según informa la revista 'Hello!', esta vez Kate no se quedará en dicha residencia para soplar las velas. En cambio, el medio afirma que la familia lo disfrutará en Adelaide Cottage, su vivienda principal en Windsor.