Hasta que el amor dejó de estar presente en la pareja. La exconcursante de 'GH VIP' publicó el pasado mes de diciembre un comunicado en sus redes sociales anunciando su ruptura con Juan José Peña, quien también se ha pronunciado al respecto. La pareja se dedicó una emotiva carta de despedida aunque los motivos reales de la ruptura no han visto la luz. "Me encantaría decir que es lo mejor para los dos, pero, aunque ha pasado un tiempo, no me hago a la idea. Gracias por todo lo que me has dado, pero te quiero feliz, conmigo o sin mí", escribió Aguasantas y Juan José añadió desde su perfil de Instagram: "Hay que saber irse. Nadie gana en las despedidas porque ninguna victoria es más triste que decir adiós a un hogar".