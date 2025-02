Dani Santos salió expulsado de la casa de 'GH DÚO' hace apenas dos días días y este domingo, durante la gala presentada por Ion Aramendi, ha tenido ocasión de despedirse de sus compañeros. Una despedida muy completa y en la que hemos tenido de todo: desde mensajes cariñosos hasta algún zasca que otro, pasando por un consejo a la pareja del programa formada por José María Almoguera y María 'la jerezana'. "Llega el momento de despedirte de tus compañeros", le decía el presentador de Telecinco al exconcursante, llevándole hasta el centro del plató para proceder a conectar con la casa.

En primer lugar, se dirigía a todos: "Os echo muchísimo de menos. Llevo dos días fuera pero os estoy viendo en el 24 horas". Tras estas primeras palabras, mandaba un emotivo mensaje a María 'la jerezana': "Estoy súperorgulloso de ti y estás haciendo un programa estupendo. Sigue riéndote y bailando. que nadie te corte. Y cuando te provoquen, no te quedes callada y contesta siempre. Te quiero muchísimo. Tú eres mi gran hermana. Siempre contigo hasta el final".

Su consejo a María 'la jerezana' y José María Almoguera

Y a la pareja de esta en la casa -José María Almoguera- le decía que había sido un placer conocerle. Y les daba un consejo a los dos. Algo que se había dado cuenta al salir de la casa: "He escuchado que estáis teniendo conversaciones que pueden ser parte del futuro. No rayéis, ¿vale? Disfrutad el momento y cada minuto. Si queréis pedir una hora sin cámaras pedidla. No penséis en lo de fuera, eso ya será en un futuro".

Por otro lado, a Marieta y Sergio le decía lo siguiente: "Sois la sorpresa más grande que me he llevado en el concurso. Sois como mis hermanos, os quiero muchísimo. Seguid siendo tan naturales y auténticos y, sobre todo, buenas personas. Os espero fuera". Y a Maica le mandaba "toda la suerte del mundo para el concurso": "Eres la única del otro bando que ha intentado tener relación con nosotros. Ten cuidado que hay personas que igual se quieren aprovechar de ti".

Una indirecta muy directa

El siguiente era Óscar, con quien reconocía que -a pesar de no entenderse en la casa- en el fondo le tiene afecto: "Que no se te olvide que entraste solo y te vas a ir solo. No le des tanta caña a María, porque si no te vas a encontrar conmigo fuera". Posteriormente llegaba Romina, con quien era tajante: "Te estás cargando tu concurso. Esta semana, Romina expulsada. Y un consejo: no mendigues ninguna amistad, mejor sola que mal acompañada".

Contundente con Miguel Frigenti