María, 'la jerezana', a José María Almoguera: "Esas cosas no se me pasan ni por la cabeza, igual no somos tan compatibles"

La concursante asegura estar confundida al ver que el hijo de Carmen Borrego sigue hablando de su expareja

Parece que han empezado a surgir las dudas en la relación entre María, 'la jerezana' y José María Almoguera y, es que, algunas conversaciones que se han dado en la casa de Guadalix han hecho que se planteen lo que pasará cuando vuelvan a la vida real.

Que José María Almoguera hable de su expareja con algunos de sus compañeros y se acuerde de ella: "Es amiga de Rocío, cuando la conocí yo tenía novia y me cayó bien, sin más. El día de mi cumpleaños me lié con ella". Hacía reaccionar a María: "Yo no cuento que Hugo es moreno y... igual habla tanto de ella porque sigue enamorado porque fue ella la que rompió la relación".

María, 'la jerezana', reacciona ante las palabras de José María sobre su expareja

Lo que incluso María comentaba con Marieta: "Me gusta que hable de ella con respeto, pero me hace que pensar que diga que se separó enamorado. Estoy muy perdida". Incluso ella reconocía que "se ha enfriado un poco".

Pero esto no se quedaba aquí, cuando Marieta preguntaba a ambos si tendrían una relación abierta, esto provocaba una conversación sincera entre ambos: "Esas cosas conmigo no van", aseguraba ella y él si dejaba claro que es algo que se plantee: "Se puede tener una relación a distancia abierta".

El hijo de Carmen Borrego le dejaba claro que "él no quiere tener una relación a distancia" y le preguntaba directamente a ella si quiere una relación. "No", respondía María, que reflexionaba con él: "Tener una relación a distancia y abierta significa tener a alguien ahí para cuando verla, pero mientras estoy con otras..." Y dejaba claro que no quiere esto: "Esas cosas no se me pasan ni por la cabeza, igual no somos tan compatibles".

"Yo no lo veo mal. A día de hoy no he tenido una relación abierta, en su momento formé una familia, no me salió bien y digo: 'A lo mejor tengo que cambiar las aspiraciones' y he pensado en estas otras. Nunca lo he tenido, no sé si sería capaz de mantenerlo, pero si lo veo como algo posible porque creo que mantener una relación a distancia es casi imposible", explicaba José María, el que asegura que, para él, el sexo es muy importante en una relación: "Tener relaciones dos veces al mes con tu pareja no me parece una relación".