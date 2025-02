Anabel desmiente los rumores de crisis con David: "Todo está bien"

Los rumores de crisis sentimental entre la pareja formada por David Rodríguez y Anabel Pantoja han tomado todavía más fuerza este fin de semana. Tras conocerse que el fisioterapeuta ha regresado a Córdoba para retomar su trabajo después de ser padre, muchos afirman que la pareja no estaría pasado por un buen momento.

Este mismo lunes, ha sido la propia Anabel Pantoja la que ha salido de su casa paras desmentir que hablan de crisis de pareja entre ella y su pareja: "Estoy bien y voy a hacer mi vida como os he dicho. Sé que estáis aquí por obligación y creo que no tenemos que dar explicaciones de cada paso que demos. Esto parece una película... Yo estoy bien y afronto esto como siempre, como llevamos dos años haciéndolo y no voy a dar más explicaciones", ha sentenciado Anabel.