"¡El tiempo comienza en tres, dos, uno... ¡ya!", señalaba Ion Aramendi. Los nominados se ponían a sacar las pelotas tan rápido como podían, pero el tiempo corría y, finalmente, no conseguían superar el reto. "¡Tiempo! Chicos, no sigáis esforzándoos. Lo siento, lamento comunicaros que no lo habéis superado. Por tanto, no tenéis el derecho a saber quién es el salvado. Lo siento mucho chicos", les informaba Ion Aramendi.