Alex Ghita ha demostrado que no es de fiar, algo que solo Miguel Frigenti y Maica Benedicto se habían atrevido a decir hasta ahora

Los concursantes realizaron un segundo posicionamiento en caso de que el primer elegido fuera salvado, revelando que Romina es la más débil del grupo de conocidos

Pudo parecer que Alex Ghita había cambiado y a su regreso se plantearía otro tipo de concurso. En realidad, le hubiera bastado con hacer un concurso normal, sin fingir una carpeta pensada y repensada durante los días que estuvo fuera, incluso en su primera estancia en la casa. También hubiéramos aprobado su mejora si llega a mostrar fidelidad a un grupo de concursantes, en lugar de sacar el machete ante la primera dificultad encontrada. Alex no es de fiar, algo que hasta ahora solo se habían atrevido a verbalizar Miguel Frigenti y Maica Benedicto.

Las sospechas sobre el repescado se vieron confirmadas anoche en los posicionamientos, aunque Maica ya lo había visto como alguien en quien no puede confiar después de que se declarase a la desesperada este fin de semana. Y Miguel propuso que no contasen con él para la estrategia de esta semana, aunque quedaron pendientes de decidirlo por el voto de la mayoría. Una mayoría que forman Miguel Frigenti, Maica Benedicto y Oscar Landa porque hacen grupo desde el principio; además de Romina Malaspina “porque se lo está currando mogollón”, explicó Frigenti.

Alex Ghita se posicionaba anoche contra María Sánchez, siguiendo la estrategia de los conocidos, pero al ser preguntado por quién lo haría si fuera María la salvada dijo que Miguel. Y ahí empezó su juego sucio porque acusó a quien fuera su pareja en el concurso de tratar mal a Óscar. Se aprovecha de un episodio vivido desde el jueves y ya superado tras hacer las paces ambos. A Miguel le molestó que Óscar eligiera compartir la suite solo con Maica cuando tenía la oportunidad de llevar a dos personas. Se resistió a irse de ese cuarto privilegiado hasta saber que Óscar necesitaba un poco de distancia, aunque fuera tan solo durante un par de días.

Miguel pasó del enfado a bromear sobre la situación y sellaron la paz entre ellos. Cualquiera que haya visto este episodio entre la madrugada del viernes y el sábado puede darse cuenta de que no es un tropiezo irreparable en la relación entre ambos. Diría más, ni siquiera fue un tropiezo. Lo tomaría más bien como un hecho gracioso en el cual ambos fueron un poco más niños de lo que demuestran a diario, y eso también tiene su encanto. Alex viene con la lección aprendida desde fuera, pero no está sabiendo adaptarla a la realidad, por eso se equivoca y malinterpreta lo que pasa. Solo Maica levantó la voz para decir que Miguel no trata mal a nadie, menos a Óscar. Los dos se tienen mucho cariño y hablar de si Miguel pide que le haga una infusión es propio de un metemierda profesional.

No sé si Alex pretende ponerse al abrigo del grupo de conocidos, lo cual hubiera sido una postura inteligente, si bien temporal porque puestos a soltar lastre él tenía todas las papeletas para ser el primero. En todo caso, tras lo de anoche no creo que tenga opción. Con su discurso en los posicionamientos le estaba haciendo el trabajo al otro grupo. Significativo que el discurso más dañino para Frigenti y los suyos no fuera pronunciado por María Sánchez, Marieta, José María Almoguera o Sergio Aguilera; sino por Alex Ghita.

Dobles posicionamientos

Me pareció acertado que tuvieran que hacer todos un segundo posicionamiento por si el primer elegido fuese salvado ayer mismo. Así pudimos saber que Romina está en la posición más débil del grupo de conocidos, algo que sigue asumiendo sin ningún rencor hacia sus compañeros. Y que Miguel es el siguiente objetivo, detrás de Romina para los famosos. No en vano dijo Marieta que le gustaría ver al otro grupo sin Frigenti. Los posicionamientos primero y segundo de todos (nominados incluidos) fueron los que siguen:

Oscar > María / Romina

José María > Romina / Miguel

Alex > María / Miguel

Marieta > Romina / Miguel

Sergio > Romina / Miguel

Miguel > María / Romina

Maica > María / Romina

María > Romina / Miguel

Romina > María / Miguel

¿Otra estrategia distinta?

Óscar Landa se mantuvo en silencio cuando Alex Ghita acusaba a Miguel Frigenti de tratarle mal en muchas ocasiones. Incluso me pareció que dudaba si apoyar la idea de dejarle fuera de la estrategia del grupo. Lo que tiene claro Óscar es que si Alex quiere salir nominado junto a Marieta se lo deban dar. “Me gusta dar a una persona lo que pide”, decía. En tal caso, se entiende que la estrategia sería sacar a Alex frente a tres concursantes del grupo rival. En caso de que saliera este jueves María serían los tres que seguirían en el juego. Y si tuvieran de nuevo el privilegio de sacar a un nominado y meter a otro sería muy distinto el resultado dependiendo de quien lo ganase.

Si ganan el privilegio los famosos harán por cambiar a Alex Ghita por Romina Malaspina, siempre suponiendo que María Sánchez sea la expulsada. Pero si lo ganan los conocidos tienen dos comodines para intercambiar por Marieta, Sergio Aguilera o José María Almoguera. Me refiero a Oscar Landa o Maica Benedicto. En las dos últimas semanas hemos visto cómo se salvaban con porcentajes por debajo del 5 por ciento, por lo que no correrían peligro frente al resto de nominados. Y, por supuesto, le estarían dando el placer a Alex de medirse con Marieta. Él ha elegido correr semejante riesgo.

Hay razones para que Maica Benedicto desconfíe de Alex Ghita

La principal razón para que Maica Benedicto desconfíe de Alex Ghita y su repentino enamoramiento es que ha apuntado a todas las chicas de la casa, o casi todas. Le gustaba María Sánchez hasta que se empezó a ver su acercamiento a José María Almoguera. Luego apuntó hacia Jeimy Báez y Romina Malaspina. La dominicana ya había dado calabazas a Manuel Cortés y no parecía interesada. De la argentina vino a decir que le atraía sexualmente, pero ella no lo ve ni para eso. “No necesito un polvo, soy medio frígida”, dijo Romina ayer. Alex ya había apuntado a Maica antes de ser expulsado, y tras su regreso con mayor empeño, pero idéntico mal tino y puntería.

Maica no necesita tener una carpeta, mucho menos con una persona tan poco de fiar. Ella lo sabe bien, y podrá confirmarlo cuando sepa que ha sido salvada con un 3 por ciento de los votos tan solo y entre cuatro nominados. No es algo que se dé todos los días, por lo cual es indicativo de que la audiencia votante valora el gran concurso que está haciendo. No le beneficiaría en absoluto iniciar una relación con nadie, más allá de la que ya tiene con Miguel y Óscar. Veo más amor entre estos dos concursantes y Maica que entre María y José María, aunque a eso voy ahora mismo.

José María Almoguera propone a María Sánchez tener una relación abierta

A María le preocupa ser la próxima expulsada, cosa normal, pero creo que aún más el fraude de relación que está teniendo con José María. Un fraude incluso para ella, porque no me parece que estuviera entre sus planes que le fuera a proponer una relación abierta. Dice que le da mucha importancia al sexo y una relación a distancia te puede obligar a tener sexo solo una vez cada quince días, en el mejor de los casos. Respetando todas las opciones, que cada uno es libre de plantear sus relaciones como le rota, no tengo duda de que María le diría que es un caradura si no estuvieran encerrados en una casa, rodeados de cámaras y micrófonos.

Debo pedir ayuda a ver si alguien me aclara dos cosas que no entendí del debate de anoche. Que Dani Santos le diga a Maica Benedicto que tenga cuidado porque alguien se puede estar aprovechando de ella o pronostique que Frigenti puede ser expulsado no sorprende porque si Alex es el metemierda número uno él sería el segundo a escasísima distancia del líder. Ahora bien, lo que me parece inexplicable es que le diga a María (para él “Mery”) que “siga riendo y pasándoselo bien”. Pero ¿qué Gran Hermano ponen en Burgos? Tampoco entiendo que sigan tirios y troyanos (más bien, conocidos y famosos) machacando a Romina por sus errores. ¿Qué ha hecho mal? ¿Decir “tontito” a Sergio y sacar el dedito? Muy fina tienen todos la piel. Además, ha pedido perdón un millón de veces. ¡Ya basta!

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de salvarse Maica estaban así: 51 %, 38 %, 9 % y 2 %. Miguel Frigenti le decía a Maica Benedicto lo siguiente ayer por la tarde: “Te vas a salvar con un 2 %”. Cuando a Maica le parecía exageradamente escueto el porcentaje moderaba su apuesta Miguel: “Bueno, te digo yo que más de un 5 no tienes”. Una vez más lo ha clavado el colaborador. Eso sí, no lo sabe ninguno porque al fracasar los nominados en el reto de vaciar las bolas de un contenedor enorme en solo 30 segundos solo conoce la audiencia los porcentajes. Imagino que el martes se lo aclararán.