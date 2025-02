La formación de grupos en la casa de GH Dúo no fue iniciada por Miguel Frigenti, sino que comenzó con la oposición a los concursantes de la edición anterior

La privacidad en el confesionario se ve comprometida por las oportunas visitas al baño, lo que permite a los concursantes escuchar información secreta

Basta con tener un poco de memoria para poder decir cómo se comenzaron a formar grupos en la casa. ¡Sorpresa! No fue Miguel Frigenti. En los primeros días de convivencia una parte de la casa se pronunciaba en contra de los concursantes que habían estado en la anterior edición. No sé si por no tener pedigrí como famosos, puesto que fue una edición de anónimos, o por creer que tenían ventaja al haber protagonizado una edición mítica que había supuesto el regreso del Gran Hermano original. El caso es que decidieron ir a por ellos, negando que tuvieran el mismo derecho que los demás a participar en la tercera edición de GH Dúo.

Anoche Marieta insistía en la especie de que Miguel Frigenti es el responsable de que se formasen grupos. También le acusan de haberse arrimado a Maica Benedicto y Óscar Landa por ser los favoritos de la audiencia. ¿Cómo iba a tener Miguel tal información? Ella misma partía como favorita por su trayectoria televisiva. Si acaso, pudo haberlo supuesto, pero no dejaba de ser una apuesta arriesgada porque desde dentro falta buena parte de la información que manejamos aquí fuera, y aún así resulta complicado saber cómo reaccionará la audiencia.

Miguel y Óscar se han encargado de repetir en diversas ocasiones que la formación de grupos en la casa se da por afinidad y es un comportamiento que se repite prácticamente siempre. Se estudia en antropología, puesto que no se da solo en un grupo de entre 15 y 20 personas encerrados en una casa en condición de aislamiento. Sucede en cualquier sociedad, de mayor o menor tamaño. Pasa habitualmente en una oficina, ya tenga 30 trabajadores o 300. También en una comunidad de vecinos o en núcleos de mayor entidad. En la medida que el número de personas es mayor surgen más grupos o subgrupos.

La sociedad en Gran Hermano es básica y muy reducida, por lo que suelen surgir dos grupos enfrentados. Si acaso con algún satélite que orbita alrededor de ambos núcleos. No son Suecia, es decir, elementos neutrales. La diferencia sería como la existente entre protones y electrones. Los protones se apiñan en el núcleo (perdón por la simplificación, que la memoria de J. J. Thomson me disculpe), mientas los electrones orbitan a su alrededor. En esta edición casi todos han sido protones, aunque Alex Ghita sería un electrón nervioso, que salta con frecuencia de un núcleo a otro. O sea, un error de la ciencia.

En cualquier caso, no hace falta pormenorizar tanto. Basta con ser un poco observador para saber que en todas las ediciones hay dos grupos. Imposible que fuera siempre obra de Frigenti. Tras denostar a los que venían de concursar en el reality anterior vino el episodio en el cual Jeimy Báez declaró que no permitiría entrar en la suite a los del otro grupo. Coincide con esa etapa en la que, también según Marieta, Miguel permanecía en un discreto segundo plano.

Digo más, apenas dos semanas más tarde de comenzar el encierro, estando en la suite el trío formado por Marieta, Sergio Aguilera y Manuel Cortés, este último se ponía la venda antes de la herida, adelantando algo que ellos quisieron hacer. Decía esto el hijo de Raquel Bollo: “Cuándo gane la suite el otro grupo no vamos a poder entrar”. Sergio, el sencillo, dudaba que la fueran a ganar, pero lo importante no es eso. Obsérvese que Manuel ya hablaba de grupos. Y una vez recordado todo lo anterior, pregunto: ¿quién formó los grupos? Miguel Frigenti no fue, ya lo adelanté antes.

Cuando Javier Mouza les puso nombres ya estaban creados. Dijo el de Costa da morte que unos eran famosos (los otros) y otros conocidos (ellos). Esta denominación ha quedado y se sigue utilizando, aunque sea bastante poco precisa. Pero, en puridad, Manuel pudo ser de los primeros (si no el primero) en hablar de grupos. Y con él estaban bastantes de acuerdo en que debían ser expulsados los primeros aquellos concursantes que habían estado en el Gran Hermano anterior. De esa forma, estaban conformando un grupo claro.

Negacionistas de (casi) todo

Alguna vez dije que los famosos (para aplicar la nomenclatura de la que hablo) son negacionistas. Reconocen cosas en petite committe que luego niegan cuando están todos reunidos y en una gala. Lo niegan cuando les acusan de estar a la sombra buena parte del concurso porque su objetivo es facturar, sin importarles si están haciendo lo que deben y respondiendo a la expectativa puesta en ellos o no. Sin embargo, cuando están hablando entre ellos desprecian la opción de llegar a la final con más opciones de ganar a cambio de ganar un dinerito por permanecer dos semanas más en el concurso.

Decía José María Almoguera: “(Midiéndote) con un (rival) más querido te expones a irte”, a lo que respondía Marieta: “Pero no te expones el día de la final”. Finalmente, José María daba la clave comentada: “Bueno, llevas dos semanas más y has facturado dos semanas más. Y, oye, dos semanas son 300 eurazos, que a mí me vienen que te cagas”. Entonces le disuadía Marieta, con buen tino, de seguir dando cantidades de dinero, algo que supongo tienen prohibido comentar. Sin hacer un proceso de intenciones, me parece triste que un concursante esté ahí pensando prioritariamente (si no solamente) en el dinero por durar una o dos semanas más. Aunque lo peor, a mi modesto juicio, es que José María esté jugando con nuestros sentimientos. Me hizo albergar la ilusión de que se iría si es expulsada mañana María, pero enseguida recogió cable. Normal, una semana son 150, ¿no es eso?

El privilegio de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti nunca decepciona. Anoche era salvado, con lo cual Romina Malaspina queda en peligro extremo de cara a la expulsión. Confío en que al abrirse el voto el domingo tras la salvación de Maica Benedicto y anoche después de salvarse el colaborador se haya producido un voto masivo con el fin de salvar a la argentina. El caso es que Romina no se enteró de forma directa porque Miguel había ganado un privilegio consistente en enterarse en primicia y exclusiva del nombre del salvado (él mismo). Lo importante es que podía manejar esa información como pudiera. En principio las opciones eran contarlo o no, y Miguel se decantaba por el no. Pero luego mejoró la opción. “¿Puedo mentir?”, preguntó a Ion Aramendi, quien le confirmó que podía.

Con un juguete como esta información Miguel Frigenti te saca un argumento que vale para media gala. ¡Qué distinta la actitud a la de los que no hacen nada, salvo quejarse en las galas! (ver vídeo del Moleskine de hoy, al pie de este artículo). Miguel decidía contarles a casi todos que la salvada había sido Romina. Solo hacía dos excepciones: la propia interesada y Maica. Natural que no le contase la verdad a Óscar por lo bocachancla que es, cosa que aceptó él mismo anoche. La idea no podía ser más acertada.

Miguel justificaba su primera decisión de no contar nada así: “Voy a jugar. No voy a contar nada. Porque si saben quién está salvado, van a ir a saco a por la otra persona. Así van a quedarse con la duda, se van a quedar desconcertados y van a estar nerviositos hasta el jueves”. En buena medida la explicación es válida para la decisión final de Miguel. Al pensar que la salvada es Romina irán a por él, con lo cual estaba protegiendo a su compañera.

Pensando que Romina está salvada dejarían de ir a por ella, lo cual es muy buena idea sabiendo que cualquier error puede perjudicarla. Por su parte, Miguel decidía anoche continuar su concurso como si fuera mudo, aunque tú y yo sabemos que no será capaz de llevarlo adelante. Pero me lo imagino divertido capeando el temporal teniendo la información de que está salvado y los demás no lo saben. Una pena que José María Almoguera escuchase lo sucedido en la sala de confesiones violando una vez más el carácter secreto de lo que allí sucede.

Las oportunas visitas al cuarto de baño

Urge que se aísle el confesionario del resto de la casa. Anoche José María Almoguera fue al baño justo cuando Miguel Frigenti iba a esa sala para que le comunicasen el nombre del salvado. Se enteró de que es Miguel, por lo que todos saben que está engañando al decir que se salvó Romina Malaspina. Hace un par de semanas María Sánchez se enteraba de que se habían nominado entre ellos también desde el retrete. En ‘Secret Story’ hicieron un cubo en medio del jardín para alojar la sala de confesiones. No estaba conectada con ninguna otra estancia de la casa. Algo así deberían hacer para evitar las oportunas visitas al baño.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaba así antes de salvarse Miguel Frigenti: 49 %, 41 % y 10 %.