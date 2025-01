Desde su propia experiencia, tras haber estado dos veces en el programa de televisión, Gerard Arias no le va a poner las cosas fáciles a su novia durante su estancia en República Dominicana. "Alba lo va a pasar fatal, Gerard no me gusta nada", explica la malagueña, muy convencida. Un argumento que no ha dudado en defender, puesto que ve al joven como una persona "fría", según explica la novia de David Vaquero.