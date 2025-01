Un año antes, Fran comenzó a preparar su cuerpo para un reto de culturismo . "Comía muy poquito , no me saltaba la dieta. Todo esto pautado por un nutricionista, saqué un físico espectacular", dice mientras muestra imágenes de lo que consiguió dejando de comer y entrenando.

Al enterarse de que había sido seleccionado para participar en el programa de Telecinco, Fran se obsesionó todavía más con su cuerpo, porque "quería llegar con un físico chulo para verme yo bien". 10 días antes de volar a República Dominicana, Fran empieza a "pasar hambre a más no poder, no dormía ni dos horas al día de tanta hambre". Todo esto acabó pasándole factura y terminó siendo hospitalizado de urgencia.

Dado lo mal que se encontraba, Fran Pipaon - como se hace llamar en redes sociales - deja su preparación de culturismo. "Me quito ese estrés y me centro en LIDLT, que es algo muy heavy y para lo que tienes que tener la cabeza bien. Es entonces cuando el participante de esta última edición del programa de Telecinco comete "un error".

"Me entra ansiedad por la comida. Como tenía muy buen físico, pasé de comer muy poquito a comerme un camión de dulce. Como tenía hambre, me lo comí todo", explica mientras dice que tras estos "atracones" acabó ingresado. Esta situación, tal y como los espectadores de 'El debate' habrán podido comprobar, coincide por fechas con el momento en el que se enteró de la infidelidad de su novia.

"Soy el monstruo de las galletas. A 5 días de ir a 'La isla' me quise comer todas las galletas que había", relata. "Engordé 7 kilos en un día. 7 kilos de retención de líquidos. Se me puso la cara, las manos, los pies... Era horrible, me dolía. Fui a urgencias y estuve ingresado día y medio", relata el que fuera amante de Marina López.

El exfutbolista, que llegó a temer por su participación en LIDLT debido a este problema de salud que sufrió apenas unos días antes de que comenzase su aventura televisiva. "Me siento muy mal. Cuando veo las fotos oficiales me quiero morir. No me gusta verme mal. Ahora no estoy haciendo deporte, ni dieta", ha dicho arrepentido de la situación qué él mismo provocó. Tras deshincharse y perder estos 7 kilos de retención, Fran ha engordado 6 kilos, aunque paradojamente "ahora parece que esté más delgado".