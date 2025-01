Fran hace un comunicado tras saber que Marina López le ha contado a Ana que le fue infiel con ella

El primer debate de ' La isla de las tentaciones 8 ', al que acudieron todas las chicas de esta edición, ya está disponible en Mitele Plus. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando llegó a plató una participante de la sexta edición, Marina López , que le contó a Ana que Fran le había sido infiel con ella .

Ana se derrumbó al conocer esta información y le pidió a Marina todos los detalles, como se puede ver en 'El debate de las tentaciones' disponible en Mitele Plus, que Fran ya visto, tras lo cual ha hecho un comunicado a través de su perfil de TikTok .

"Lo primero de todo quería dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido esta semana, que ha sido brutal, desde que se ha emitido el primer programa de 'La isla', ha sido la verdad que increíble, así que muchísimas gracias", ha comenzado diciendo el de Vigo, que a continuación ha añadido que la verdadera razón de su comunicado en vídeo es reaccionar al debate en el que Marina López contó que había tenido un affaire con ella.

"Supongo que ya todos habéis visto el debate y no voy a decir nada por aquí; simplemente deciros que muy pronto tendré mi oportunidad de contar mi parte: contaré lo que tengo que contar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, nos vemos pronto", ha comentado Fran, dejando claro que, aunque por ahora no pueda decir nada sobre el tema, no se va a quedar callado para siempre.