Sin embargo, los futuros reyes de Reino Unido no han estado solos. Han contado con el apoyo de María Teresa Turrión Borrallo , la niñera española que cuida a los jóvenes príncipes y que lleva con Kate y Guillermo desde que nació su primogénito hace ya 11años. Ella ya es un miembro más de la familia y se encarga del día a día de los menores, a razón de 140.000 euros al año según los tabloides británicos.

Nacida en Palencia, estudió en el prestigioso colegio de niñeras de alta sociedad Norland College de Bath , en Inglaterra. Fue allí, durante su formación como 'nanny', donde se se vio obligada a acatar una norma que toda niñera que estudia en la academia debe acatar: no utilizar delante de los niños un término bajo ningún concepto.

Norland College es famoso por su enfoque riguroso y detallado en la formación de niñeras profesionales, quienes no solo deben dominar las tareas tradicionales del cuidado infantil, sino también psicología infantil, desarrollo temprano y seguridad. Entre las técnicas que enseñan, se encuentra la importancia del lenguaje y cómo este puede influir en el desarrollo emocional y social de los niños.

"Los menores siguen un conjunto de reglas mucho más estrictas que la mayoría de los niños, bajo la atenta mirada de su niñera. Ella se asegura de que se mantenga la disciplina y la estructura en la Casa Real. María es consciente de que, cuando bajan de los aviones, toman la mano de sus padres y sonríen y saludan a la multitud, no puede haber llantos ni rabietas", reveló a 'The Mirror' Louise Heren, experta en Norland y autora de 'Nanny in a Book'.