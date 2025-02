María, antes de ver a Suso ya se rompía ante los nervios de pensar que podía verle: "Es que le echo mucho de menos, es nuestro primer 'San Valentín', quiero estar con él toda mi vida ". Al que se abrazaba y besaba rota en llanto en su reencuentro , mientras él le dejaba claro que todo está bien fuera y lo que la ha echado de menos fuera: "Te estás saliendo, no hay nada que me haya molestado de ti. Toda la familia estamos juntos".

Suso, que llegaba con un ramo de flores para ella, también quería darle algo escrito por él. "Es la primera cara de amor que he escrito en mi vida", confesaba él, que leía las líneas que había plasmado para Marieta: "Te quiero mucho, más de lo que podía creer. Estoy orgulloso de la gente que tengo a mi lado , no puedes ser mejor persona. Te echo mucho de menos. Quiero estar toda la vida juntos , solo tengo que decirte que a todo sí, mi amor".

Carlos Sobera le preguntaba a una Marieta completamente emocionada si "hay algo más que le gustaría escuchar de boca de Suso". Ella confesaba que sí: "Ya que me estás preguntando, que cuando me va a pedir matrimonio". "Yo tengo claro que me quiero casar con ella, no tengo dudas de nuestro futuro. Gracias a 'GH DÚO' mucho más, pero justo hoy habían cerrado todas las joyerías", decía Suso.