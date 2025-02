Los familiares se convertían en los protagonistas de las nominaciones y repartían los puntos por los concursantes

Óscar conseguía un triple poder por ganar la prueba: la inmunidad, el poder de vetar a un compañero y el de regalar la inmunidad a un nominado

Los familiares y seres queridos de los concursantes de 'GH DÚO' subían a la casa de Guadalix con motivo del día de 'San Valentín' y, no solo iban a reencontrarse con ellos, si no que iban a tener la importante misión de nominar, todo después de darse la expulsión más ajustada de la edición.

Antes de empezar las nominaciones, Carlos Sobera apuntaba algo dirigiéndose a Óscar: "Has conseguido un triple poder como ganador de la prueba: la inmunidad, el poder de vetar a un compañero". Y este decidía quién no quería que diera sus puntos: "No quiero que nomine José María porque considero que va a nominar a esta parte del grupo y prefiero que no lo haga"

Tras esto, el presentador advertía a los concursante de cómo iban a ser las nominaciones de esta semana y que no iban a ser ellos los protagonistas: "No vais a nominar vosotros y lo van a hacer vuestros familiares".

Así han sido las nominaciones de los familiares

Suso Álvarez, pareja de Marieta: Voy a seguir las directrices del grupo de Marieta para respetar su concurso. Un punto a Romina por las discrepancias que han tenido. Dos puntos se los voy a dar a Maica porque están en bandos distintos y hemos visto que han tenido algunas rencillas. Y tres puntos a Miguel Frigenti por las discusiones que han tenido, por muchas cosas que he visto que no me han gustdo.

Nua, pareja de Miguel Frigenti: Un punto para Sergio para seguir una estrategia, no tengo nada contra él. Dos puntos para José María porque no terminamos que haya'feeling' con Miguel y tres puntos a la reina que está intentando desestabilizar a Miguel, Marieta.

Nazaret, pareja de Sergio: un punto para Romina para continuar con la estrategia. Dos puntos para Maica por lo mismo y tres puntos para Miguel Frigenti porque no me ha estado gustando.

Fabiana, madre de Romina: un punto a José María porque no veo que haya interacción con Romi. Dos puntos a Sergio por la discusión que tuvo con ella, todavía no he visto que se haya disculpado. Y tres puntos para Marieta porque me daría intriga verla en una nominación.

Merce, madre de Óscar: un punto a Frigenti porque, como le he dicho a Óscar, quiero que vuele y que sea libre, como un toquecito de atención. Dos puntos a Marieta porque no ha estado nominada. Y tres puntos para José María.

Yola Berrocal, amiga de Álex Ghita: un punto para Sergio porque no me gusta a veces su comportamiento. Dos puntos para José María porque he visto comentarios hacia Álex que no me han gustado para nada. Y tres puntos para Marieta porque has traicionado a Álex.

Antonio, hermano de Maica: Un punto para Sergio porque sé que no va a salir. Dos puntos para José María porque nunca ha estado nominado y tres puntos para Marieta porque quiere saber lo que piensa el público.

El poder de Óscar: "Puedes regalar tu inmunidad a la persona que desees"

Tras los votos de los familiares, los nominados provisionales eran: Marieta, José María, Miguel Frigenti y Sergio. Pero faltaba el tercer poder de Óscar, el que le iba a explicar Carlos Sobera al concursante en el confesionario: "Este poder se llama el 'Poder San Valentín, puedes regalar tu inmunidad a la persona que desees, pero a cambio subes tú a la lista de nominados. Es un acto de amor".

"No, está muy complicado el asunto con los del otro grupo y solo uno del nuestro, es un suicidio. Nos quedamos así", explicaba Óscar para dejar claro que dejaba tal y como estaba la lista de nominados.