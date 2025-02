Pasó la noche sin horas sin cámaras y sin que los familiares siguieran la estrategia de juego marcada por Miguel Frigenti, lo cual pone a este en peligro

Frigenti se encuentra en una posición comprometida y necesita para salvarse que sus seguidores concentren el voto en Marieta

Medir el amor en Gran Hermano en horas sin cámaras es tan erróneo como medir la tristeza en lágrimas. Pero si así lo hiciéramos la conclusión sería que el amor no rebosa, porque anoche no quiso nadie tener una hora sin cámaras. Y eso que tuvimos ocasión de ver encuentros emotivos y otros no tanto, pero llenos de sentimientos en casi todos los casos. De un extremo a otro, la madre de Óscar Landa y Marieta representan formas bien distintas de expresar los sentimientos. Fría y hierática la ‘amá’ de Óscar e incontrolable una Marieta que no dejó de temblar en manos de su novio, Suso Álvarez.

Fue una noche sin horas sin cámaras, a pesar de que les faltó proponérselo a Fernando, el regidor del programa. Y también sin estrategias en las nominaciones, aunque Nua, novio de Miguel Frigenti, anunciase lo contrario. Dos semanas consecutivas ha triunfado la estrategia de su novio consistente en subir a la palestra a tres de su grupo y uno de los otros. Así han sido expulsados Dani Santos y María Sánchez, elegidos entre el grupo contrario para medirse con Miguel y compañía. Pues bien, esta semana es el propio Miguel quien se enfrenta en solitario con tres rivales del otro equipo. Su novio lo ha mandado al paredón. Eso sí, con una sonrisa.

El siguiente objetivo de Frigenti era Marieta, pero ahora es él quien está en una posición comprometida. Solo concentrando el voto los seguidores del grupo de Miguel en Marieta podría salvar el pescuezo quien ha sido el gran protagonista de la edición. Sale, además, contra quien se presupone es la más fuerte del otro grupo, a pesar de lo cual es mejor apuesta que José María. La audiencia premia la valentía, algo que han demostrado las últimas semanas tanto Miguel como Maica o Romina. Sin embargo, tanto la semana pasada como esta Óscar ha evitado enfrentarse al voto de la audiencia. Y eso que hace dos semanas se salvaba con un porcentaje mínimo.

Si se trata de jugar lo deben hacer todos. Anoche Óscar renunciaba a ceder su inmunidad a uno de los nominados, es decir, a Miguel Frigenti o Sergio Aguilera. Gracias a que, de forma extraordinaria, esta vez se podía no ejercer el privilegio hemos podido comprobar que Óscar no tiene en su mente una estrategia de grupo, sino su conveniencia personal. Él y Maica se han salvado con exiguos porcentajes, por lo que son rivales mucho menos vulnerables que Miguel, especialmente en una nominación como esta. A Frigenti le ha tocado bailar con la más fea, pero no está todo perdido. A pesar de que el voto es acumulativo, si sus seguidores se unen a los de Maica y Romina, incluso a los de Alex, pueden con Marieta. De los seguidores de Óscar poco puedo esperar.

Creo que Óscar Landa hubiera obrado igual sin que su madre fuera a aconsejarle que sea libre. Aunque tampoco me pareció que propiciase su relación con alguien ajeno a este concurso porque le dijo que se olvidase de lo de fuera. Luego la señora nominaba con un punto a Miguel Frigenti, siendo el único caso de la noche que alguien recibía votos de su propio grupo. ¿Qué programa estará viendo la señora? A lo mejor depende de lo que le han contado, pero quien sea no está viendo las cosas igual que yo. En mi opinión, Óscar y Miguel han brillado juntos más de lo que hubieran podido hacerlo por separado. Por tanto, a ambos beneficia su relación.

Los mensajes de fuera no valen para nada

Digo siempre que cuando un familiar intenta cambiar o condicionar la actitud de un concursante se está equivocando de medio a medio. Sobre todo porque el concursante tiende a no hacer caso. Es más, no se deja influenciar casi nunca. Ellos son quienes concursan y rechazan cualquier indicación que venga de fuera. Quien quiera dar consejos que se encierre con ellos y viva la experiencia para poder hablar luego. Todo lo que digan más allá de típicas indicaciones como “lo estás haciendo muy bien” les entra por un oído y les sale por otro. Eso les pasa con las cosas de importancia, porque dar ánimos tampoco vale para nada.

Insisto que sin las indicaciones previas de su ‘amá’ hubiera dejado igualmente sin usar su privilegio. La semana pasada el grupo decidió dejar a Óscar fuera de la terna de nominados, por lo cual ha vivido bien tranquilo los últimos siete días, sin tener que preocuparse por nada. Anoche tenía la fortuna de acertar una pregunta para niños de primaria y llevarse el triple privilegio (inmunidad, decidir quién empezaba a nominar y el poder de ceder su inmunidad saliendo él a la palestra). Pero si esta semana tampoco está nominado es porque renunció a intentar que Miguel no sea el próximo expulsado, bien intercambiándose con él o con Sergio. Se puede entender que si sale Miguel habrá tenido varios verdugos, entre los que están su novio, por no trabajarse una estrategia nominatoria, y Óscar, por no arriesgarse para sacarle de esa placa (como dicen los argentinos) tan complicada.

La encerrona a Maica Benedicto

Supongo que en la duda sobre si su madre le reclamaba libertad respecto a Miguel Frigenti o a Maica Benedicto, Óscar le ponía a esta las banderillas de fuego después de que volviera hundida de su encuentro con Daniela Cano y Vanessa Bouza. Esta había acusado a Maica de fingir sus caídas, lo cual sorprendía a sus compañeros de grupo, excepto a Óscar. Frigenti defendía a su amiga: “Pero si Vanessa la conoce de GH 19 y entonces sí se creía las caídas”. Óscar metía cuchareta: “En GH 19 no había tantas caídas”. De nuevo dejándola de teatrera.

La noche terminó con Miguel Frigenti dispuesto a pasar esta semana de Óscar Landa (no lo hará), a quien Maica Benedicto volvía a llamar “traicionero”. Parecida falta de empatía me parece la de Óscar apuñalando a Maica como en los mejores tiempos de la edición anterior; y la de Vanessa Bouza, cuya presencia en la casa no se justifica en absoluto. Alex Ghita no tuvo visita familiar y le dejaron tener una cita supuestamente a ciegas con Maica. Esta tampoco recibía la visita de un familiar, pero es que de sus dos visitantes una iba a hundirla en la miseria. Vanessa ha rebasado todos los límites de patetismo, algo en lo que Javier Mouzo es cómplice, por lo que considero que no merece ni hacer mayor mención. En definitiva, Maica tuvo un triste San Valentín adelantado.

La jerezana que dejó de arrasar

María Sánchez hubiera tenido otra trayectoria en el concurso si no se cruza en su camino José María Almoguera y no se deja arrastrar por el veneno y la envidia de Dani Santos. Conocimos a una María ‘la jerezana’ alegre y despreocupada, pero esta vez nos ha mostrado otra cara. Me puedo equivocar, pero me ha dado siempre la impresión de que estaba incómoda con su concurso y sus amistades. Lo de José María no le ha salido muy bien, a pesar de que hayan quedado emplazados a continuar la relación fuera. Cuando les proponían la hora sin cámaras decía el hijo de Borrego que eso esperarán que llegue cuando estén fuera de esa casa, “si es que llega”. Lo más interesante de la afirmación está en la coda final, que entrecomillo. Si yo fuera María no las tendría todas conmigo. De hecho, creo que no las tiene.

Los famosos (debería empezar a ponerlo entre comillas) en la casa estaban convencidos de que se iría Romina y no creo que lleguen a superar que la argentina haya eliminado a Dani Santos y a María Sánchez. Supongo que consideran importante lo que ha hecho la jerezana en el concurso. O sea, que no haya hecho nada. La interpretación de la madre de José María y su padre me pareció intolerable en un plató. Carmen Borrego afirmaba que había triunfado, una vez más, la maldad. El padre de María decía, entre otras lindezas, que Miguel Frigenti tiene las entrañas negras. ¡Qué barbaridad!

Observatorio de nominaciones

Nominar lo previsible no es lo que el novio de Frigenti considera una estrategia. Familiares y defensores de un grupo nominaron al otro, con la única excepción del voto a Frigenti por parte de la madre de Óscar, como dije antes. En ambos bandos marcaron quienes son los principales objetivos: Marieta y Miguel. Así nominaron:

Marieta (su novio) > Romina (1), Maica (2) y Miguel (3)

Miguel (su novio) > Sergio (1), José María (2) y Marieta (3)

Sergio (su novia) > Romina (1), Maica (2) y Miguel (3)

Romina (su madre) > José María, Sergio (2) y Marieta (3)

Óscar (su madre) > Miguel (1), Marieta (2) y José María (3)

Alex (su representante desde plató) > Sergio (1), José María (2) y Marieta (3)

Maica (su hermano desde plató) > Sergio (1), José María (2) y Marieta (3)

Nominados provisionales y definitivos (porque Óscar no uso su privilegio): Marieta, Miguel Frigenti, José María Almoguera y Sergio Aguilera. A Miguel solo le salvaría la concentración del voto por parte de los suyos. Probablemente necesite para ello incluso los de Óscar.

Moleskine del gato

Los últimos porcentajes ciegos para la expulsión de María Sánchez fueron los siguientes: 51,2 % y 48,8 %. Su grupo piensa que fue expulsada con seis puntos de diferencia respecto a Romina, recordando los últimos porcentajes ciegos vistos en la casa.