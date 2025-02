Desde el momento en el que entran por la puerta, Violeta y Edi impregnan el estudio con su amor . Y por eso no podríamos tener otros protagonistas para nuestro especial de San Valentín . El magnetismo que hay entre ellos se siente en el ambiente en cuanto empezamos a trabajar con ellos, algo que ponen fácil desde el minuto uno. Buscándose con la mirada en todo momento y procurando ese contacto físico siempre que pueden entre cambios de vestuario, peluquería y brochazos de maquillaje, la pareja de la última edición de 'Gran Hermano' destila química por los cuatro costados. Pero el inicio de su relación, aunque ha sido mágico , no ha sido un camino sin espinas. Han vivido situaciones difíciles , y en esta entrevista exclusiva se sinceran sobre ello.

Estoy cagado, me da miedo volver a sufrir por amor

Pero la de Toledo, modelo, Miss y profesora de baile, está encantada. "Le noto muy enamorado, en la cara, en la forma de mirarme..." , relata. Y es que "ya era hora", dice, porque mientras estaban en Guadalix de la Sierra estaba "más descompensado", ya que ella estaba "muy pillada" y él tenía todavía dudas. "Veía que tenía cosas de niña que no me convencían, pero ha madurado mucho" , ha confesado el gallego, dueño de un negocio de cabañas. Ahora todo es diferente para ellos.

Desde que formalizaran su relación, el pasado 8 de enero, la pareja no ha dejado de ir dando agigantados pasos en su historia de amor. "Los sentimientos van cada vez a más, no me reconozco", dice él, que fue quien decidió comprarle a ella un anillo para oficializar su noviazgo. Un gesto que, tal y como explica Violeta "supone un compromiso".