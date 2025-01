Recientemente se ha relacionado sentimentalmente a Vergara con el cirujano Justin Saliman. Este rumor también llega un año y medio después de su divorcio con Joe Manganiello. "Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", subrayó en enero de 2024 en una entrevista con 'El País'.