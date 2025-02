Este padre luchador es el quinto cumpleaños que no sopla las velas junto a su hija

Francisco Javier creó la Asociación Sara Jiménez en honor de su pequeña para dar a conocer el problema

En una fecha emotiva para Francisco Javier, pide a Sara que “allí donde estés me mandes fuerzas para poder seguir ayudando”. Este padre luchador es el quinto cumpleaños que no sopla las velas junto a su hija, “hace poco un amigo superviviente del suicidio de su hija, al decirle que este año lo estaba pasando peor me decía que ha pasado muy poco tiempo”

Francisco Javier perdió a su hija Sara, quien con 20 años se suicidó sin motivo aparente, tras mucho sufrimiento decidió reconvertir ese dolor en ayuda. En 2023 creó la Asociación Sara Jiménez en honor de su pequeña para dar a conocer el problema que suponen los suicidios en España y ayudar en el duelo a todos aquellos que han perdido a un ser querido.

A través de las redes sociales Francisco Javier ha publicado un emotivo mensaje felicitando a Sara en su 25 cumpleaños, recordando los bonitos momentos que vivieron juntos y explicando lo difícil que se le hace seguir adelante algunos días.

"Hace 25 años me hiciste pasar el momento más feliz de mi vida. Por fin llegabas al mundo y te tenía entre mis brazos. Esos brazos con los que intenté protegerte y que te ayudaran, que se hicieron más fuertes cuando mamá se tuvo que ir y nos quedamos los dos solos. Cuantas veces te dormiste en esos brazos, la de aviones y trenes que han soportado el peso de tu cuerpo porque caías rendida en todos los viajes que hacíamos juntos los dos solos. Pero esos mismos brazos no supieron protegerte de lo que te pasaba y no pudieron evitar que tomaras aquella decisión tan errónea.

Hoy es el quinto cumpleaños en los que no soplarán las velas conmigo y, aunque la gente dice que el duelo es como una herida que con el tiempo se convierte en cicatriz, hoy esa herida volverá a sangrar y mucho.

Hace poco un amigo superviviente del suicidio de su hija, al decirle que este año lo estaba pasando peor me decía que ha pasado muy poco tiempo y me hizo ver que realmente era así, que tiene que pasar mucho mucho tiempo para que pueda afrontar este día sin tener miedo a que llegue.

Esta semana no he podido hacer nada, esos brazos que te sostenían se han quedado sin fuerzas. Solo te pido que allí donde estés me mandes fuerzas para poder seguir ayudando a todas esas personas que están pasándolo mal y no ven solución a sus problemas, para que no lleguen a tomar la decisión que tu tomaste.

Gracias a la @asociacionsarajimenez que fundé en tu honor hemos sido capaces de ayudar a varias personas y cada vez vamos llegando a más personas. Esa es la fuerza que me hace seguir día a día y en días como hoy levantarme y poder mirar hacia adelante.

Desde que te fuiste ya nada es igual, tus abuelos, tíos, primos...nos cambiaste la vida a todos. Pero te seguimos queriendo y siempre nos acordamos mucho de ti.

Allá donde estés...FELIZ CUMPLEAÑOS

TE AMO SARA"

