María ‘la jerezana’ pronunció una gran verdad cuando hizo el vídeo de presentación para su primer reality, ya que no hay dudas de que ella arrasa por donde pasa, algo que demostró en 2012 y que, ahora, también estamos viendo en ‘ GH DÚO ’, donde ya ha conquistado a José María Almoguera .

Sin embargo, hay que destacar que todo lo que salió por su boca en la presentación para ‘ Gran Hermano 12 + 1 ’ no fue cierto y que, también, soltó alguna que otra mentira. Retrocedemos al pasado para recordar qué fue lo que dijo que no era del todo cierto.

Eso sí, antes de entrar a una casa vigilada por decenas de cámaras, tuvo que hacer un casting y un vídeo de presentación… Fue en este último donde dijo una afirmación que no era del todo cierta y que su padre corrigió en Telecinco.

En las imágenes que grabó antes del programa, María ‘la jerezana’ afirmó muy rotunda que ella era una amante de la equitación: “En mis ratos libres, me encanta montar a caballo porque me relaja mucho y me olvido de todos los problemas.