Sin pelos en la lengua, la malagueña afincada en Madrid habla sobre la teoría que se ha generado en redes sociales sobre su nariz. ¿Se la habrá operado tal y como piensan muchos de sus seguidores? “No me avergüenzo de decir los retoques que tengo” , señala tajante la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', tras confirmar o desmentir que se haya realizado algún tipo de remodelación en la nariz.

Después de saber si su nariz es de cirujano o si, por el contrario, es totalmente natural, María Aguilar hace una importante confesión sobre esta parte de su rostro. "Hay veces que no me gusta y otras sí", comenta la influencer refiriéndose a su tan cuestionada nariz, la cual ha despertado la semilla de la duda entre sus seguidores al tener una forma tan perfecta. ¿Por qué no estará del todo contenta con su aspecto?