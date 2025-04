La exconcursante de 'Supervivientes' desvela su relación con Jason Derulo, en exclusiva

Fani Carbajo aclara si fue infiel a Christofer Guzmán con el famoso cantante

La influencer muestra sus conversaciones con el artista estadounidense: disponible en el programa completo

Fani Carbajo regresa al programa 'En todas las salsas' y saca a la luz un gran salseo de su pasado. Todas las miradas se dirigen hacia la exconcursante de 'Supervivientes' cuando sale a la palestra el nombre de un famosísimo cantante. La influencer confiesa de qué lo conoce y habla por primera vez de su historia con Jason Derulo. Sin pelos en la lengua, la colaboradora del videopodcast cuenta todos los detalles de su relación con el artista, en exclusiva.

Después de destaparse la posible relación de María Aguilar con Raúl Asencio, Fani Carbajo suelta una gigantesca bomba en el programa. La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' confiesa lo que hubo entre ella y el cantante hace dos años, cuando todavía estaba con Christofer Guzmán. "No lo he contado porque me da vergüenza", explica la influencer, que ha mantenido este asunto en secreto durante todo este tiempo.

Tras la insistencia de todos los presentes en el plató de 'En todas las salsas', Estefanía explica cómo conoció al artista estadounidense durante uno de sus conciertos en Madrid. "Me vio en la grada y se interesó mucho por mí", subraya la creadora de contenido. La creadora de contenido revela qué pasó entre ambos durante aquel día en el que compartieron muchas horas juntos. ¡No te lo puedes perder!

Programa completo: Fani confiesa si le fue infiel a Christofer con Jason Derulo

La creadora de contenido explica que, tras su primer encuentro, su relación no se terminó. "No paraba de escribirme, cada vez que venía a España me llamaba", exclama la exconcursante de 'La casa fuerte'. Para que todos crean su versión, Fani Carbajo muestra sus conversaciones con Jason Derulo y todos los presentes en plató se quedan boquiabiertos al ver cómo se comunicaban entre ellos. ¿Volvieron a verse? ¿Siguen en contacto a día de hoy?