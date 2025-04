Ruth Basauri le reprocha a Javy López todo lo que ha dejado de hacer por encargarse sola de su hijo en común en un reencuentro cargado de tensión y recriminaciones. En el episodio 1 , Ruth contaba cómo había sido la separación de Javy y pedía ayuda para solucionarlo. En el episodio 2 , la vasca aclaraba los problemas de celos del cantante. En el episodio 3 , fue Ana la que desveló sus problemas con Borja desde que son padres. En el episodio 4 , Javy se abría como nunca para contar por qué no puede dejar su trabajo por su familia. En el episodio 5 , el cantante habla de su dura infancia. Ahora, la influencer carga contra el cubano y se sincera como nunca.

Tras todas las dinámicas junto ‘Lucía mi pediatra’ y las sesiones individuales de terapia, los protagonistas es la hora de que se enfrenten, de manera conjunta, a todos los problemas que los han llevado a distanciarse. En el caso de Ruth, el trabajo como cantante de orquesta de Javy ha sido siempre un motivo de disputa entre la pareja. A pesar de que él ha explicado por qué no puede dejar su trabajo por su familia , está dispuesto a recuperar a Ruth. Sin embargo, nada más reencontrarse con ella le echa en cara que está siendo egoísta. La influencer, entre lágrimas y muy enfadada por sus palabras, le recrimina todo lo que ha tenido que dejar de hacer.

La que fuera tronista de 'MyHyV' no puede estar más decepcionada con el padre de su hijo. A pesar del amor que sigue sintiendo por él, el comportamiento y las declaraciones de Javy han dañado profundamente a Ruth. Es por ello que la influencer ha estallado contra él. “Un niño no es a ratitos, es 24/7”, afirma, haciendo referencia a que la mayoría del tiempo es ella la que se encarga sola del hijo de ambos. La influencer, que siempre ha intentado entender su situación, no puede más. “Yo también trabajo”, le recuerda enfadada.