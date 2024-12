María Aguilar hace una importante confesión a través de su canal de mtmad. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con sus seguidores y habla del difícil momento personal que vive mientras juega a 'qué prefieres'. A pesar de que este año le ha traído cosas tan positivas como una nueva casa , no todo es maravilloso en la vida de la influencer. La malagueña cuenta por primera vez el bache que está atravesando y reflexiona sobre la importancia del apoyo familiar o las infidelidades en su último capítulo de 'Mi reino'.

Después de anunciar sus propósitos de año nuevo y hacer un repaso de todo lo vivido en el 2024, María Brunn ha querido abrirse y reconocer que no está pasando por su mejor momento. “Estos últimos meses no he estado muy bien”, admite la malagueña. Han sido semanas muy duras para la creadora de contenido y antes de acabar el año ha querido desvelar el motivo real de su bajón emocional.