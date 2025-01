Claudia Martínez habla de nuevo del conflicto con Sheila, la ex de Mario González

Claudia Martínez ha decidido darle una oportunidad a su relación con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Tras comunicar esta decisión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha recordado que se distanció de Mario González por su ex, Sheila Gonzále

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha recordado su conflicto con la madre de su hijastro

Claudia Martínez ha anunciado en Instagram que, tras dos meses distanciada de Mario González, ha decidido darle una oportunidad a su historia de amor y retomar su relación. Una información que ha compartido el mismo día que ha sido publicada su entrevista en el podcast 'La Influencia', donde ha recordado las causas del enfriamiento de su relación con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones': el desgaste que supuso para ellos participar a la vez en 'Supervivientes' y, sobre todo, su conflicto con la madre del hijo de él, Sheila González.

Fue a principios de octubre cuando, tras volver de un viaje a Disneyland con su novio y el pequeño Hugo, Claudia estalló en su canal de difusión, asegurando que estaba cansada de la situación que estaba viviendo, aunque no daba más detalles de a qué se refería exactamente. Era Mario el que, también en Instagram, contaba lo que realmente le había molestado a su novia: que Sheila contase en mtmad detalles de su historia de amor con él, que la criticase en las redes sociales, que no le dejase compartir fotos de Hugo y que el niño, que tiene cinco años, le dijera cosas como que no era su madre.

Al leerlo, Sheila hizo un comunicado para revelar que le parecía normal no enseñar la cara de su hijo en redes y le había disgustado que Mario diera a entender que era ella la que convencía al niño para decirle a Claudia que ella no era su madre. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya no le contestó, pero ahora, tres meses después de aquello y tras haber decidido apostar por su relación con Mario, ha vuelto a hablar de este conflicto en 'La Influencia'.

"Él es papá y hay cosas que son complicadas en general, no le estoy echando la culpa a nadie y seguramente hay muchas cosas que gestionar, que por eso estoy yendo a terapia mucho y estoy trabajando en mí también, pero es que hay cosas que se escapan de mí", ha comentado la influencer, haciendo que el presentador, Nacho Pla, pensase que estaba celosa porque Mario no podía dedicarle tanto tiempo por tener un hijo y que le costaba asumir tener un hijastro a los 28 años.

Pero Claudia le ha sacado de su error y ha querido ser más concreta sobre la causa del problema de que Mario tenga un hijo: "Yo es que soy hija de padres separados, no sé si tú también, pero te puedes imaginar cómo va el tema". "¿Peleas con la madre real?", le ha preguntado entonces el presentador, ante lo que ella ha contestado: "En general por todo, no es fácil".

Unas declaraciones con las que parecía quitarle parte de la responsabilidad que en un principio le había atribuido a Sheila. De hecho, ha continuado diciendo que considera que es una persona "más complicada" que Mario, que tiene muchas inseguridades y que le ha dicho muchas veces que, seguramente, otra chica sí que habría entendido y lidiado mejor con su situación.

Ya en 'Un cuento imperfecto', el podcast que hizo con Mario en mtmad, dijo que le costaba asumir que él ya era padre de un hijo de otra mujer: "Esta situación, la de tener una pareja con un hijo, nunca la he vivido y es súper complicada. A mí me sabe mal decirlo porque no es por él ni por ti es porque el niño no es mío".