Claudia Martínez comunica la decisión que ha tomado respecto a su relación con Mario González

Una de las razones principales es que no había sentido suficiente defensa por su parte ante su conflicto con Sheila González , que es la tiktoker con la que Mario tiene un hijo de cinco años, Hugo . En otro podcast de mtmad, 'En todas las salsas', la exconcursante de 'Supervivientes' aseguró que estaba cansada de permanecer callada y que había visto a la ex de su novio criticarla por redes sociales , lo que le había afectado mucho.

Por último, se ha disculpado con sus seguidores por haber postergado el contarles en qué punto estaba su relación con el empresario: "No es que no quisiera daros una explicación, os la merecíais, pero es que me costaba mucho asumir lo que estaba pasando y verbalizarlo era como tener que afrontarlo más, por eso lo he alargado tanto".