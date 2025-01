Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia planean casarse. Así nos lo cuenta, en exclusiva , Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta'. La pareja , que lo ha tenido todo en contra, que ha luchado contra viento y marea, ha superado muchos obstáculos y estaría planeando dar un paso más en su relación y formalizar su noviazgo con una boda . Pero parece ser que no todos los hijos están muy de acuerdo con esta noticia, tal y como nos cuenta la periodista y colaboradora del programa (de hecho, recordemos, hace unas semanas supimos que los hijos del exmarido de Cristina no querían conocer a la novia de su padre ).

Durante estos días de Navidad, "los chicos se hospedaron en casa de su abuela paterna. Hubo una excursión por el monte, fueron todos los hijos y la revista reflejó que no hubo mucha sintonía entre las dos familias , entre los hijos de Iñaki y de Ainhoa y entre los hijos y Ainhoa". Ahora, Marisa da un paso más allá para añadir que "el hecho de contarle a Pablo que fueran a conocerle, era para pasar unos días y decirles que ya llevaban un año divorciado de su madre, que habían pasado tres años del divorcio y que estaban pensando en boda".

Poco más se sabe de esta futura boda y, sin duda, dará mucho de que hablar: "La intención de esta boda es que sea discreta, con muy poca gente y un grupo reducido", nos avanza la periodista. Además, como ya había cebado al inicio del programa, parece ser que no todos los hijos de Urdangarin están igual de contentos con la noticia: "Alguno de los hijos no está del todo a favor", había comentado mientras cebaba esta exclusiva para después añadir "también os digo que no todos los miembros de la familia, los hijos, lo han recibido de la misma manera".