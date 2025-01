Como ya se dijo este martes en el programa de Telecinco, estas imágenes no serían del agrado de la Infanta Cristina. Según Marisa Martín Blázquez, ninguno de los hijos de Cristina e Iñaki "tenía la intención de estar con Ainhoa": "Lo que sucede es que iban a visitar a su padre y a su abuela. Pero el padre estaba en un momento en el que no entendía por qué los hijos no querían conocer a Ainhoa después de tres años de relación".