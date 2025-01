Carmen asegura que no sabe a quién se refiere, pero no cree que sea ni su pareja ni alguien con quien comparta una relación: "Igual que pide perdón a Rocío y no tiene nada con ella, porque son como hermanos, jamás han tenido ni un tonteo, pide perdón a Amanda".

Sin embargo, Carmen tiene claro que no estamos ante esta situación: "Descarto esa teoría". Y es que la colaboradora sabe que su hijo y quien fuera su mujer se llevan "bien", contexto en el que hacía una confesión que no esperábamos dado el conflicto que las ha enfrentado a lo largo de los años: "Yo hablo con Paola, no me importa decirlo".